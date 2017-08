Actualidade

O grupo 4 de qualificação europeia para o Mundial2019 de andebol vai disputar-se em Portugal, de 12 a 14 de janeiro de 2018, depois do Kosovo ter declinado a organização, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Andebol.

Segundo a federação, o local onde serão disputados os encontros será indicado "brevemente", sendo que o primeiro classificado garante a passagem ao 'play-off' de apuramento para o campeonato do mundo, numa 'poule' na qual, além de Portugal, participam Chipre, Polónia e Kosovo.

"A partir do momento em que foi decidido que a qualificação ia ser em modelo de concentração, a federação de andebol manifestou logo o interesse em organizar a prova", explicou, citado em comunicado, o presidente do organismo, Miguel Laranjeiro, que quer aproveitar a "oportunidade de construir um caminho que levará a equipa ao encontro dos melhores do mundo" a jogar em casa.