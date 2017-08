Barcelona/Ataque

O primeiro-ministro, António Costa, enviou uma mensagem ao seu homólogo espanhol, Mariano Rajoy, transmitindo a solidariedade do Governo e do povo português depois do ataque em Barcelona, que terá provocado pelo menos dois mortos.

Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, António Costa endereçou ainda a Mariano Rajoy condolência pelas vítimas do ataque.

Pelo menos duas pessoas morreram esta tarde num atropelamento em pleno centro turístico de Barcelona, no nordeste de Espanha, confirmaram fontes policiais à agencia EFE, acrescentando que a polícia procura uma segunda furgoneta.