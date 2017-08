Barcelona/ataque

O futebolista português Cristiano Ronaldo mostrou-se hoje "consternado" após ter tido conhecimento do atentado terrorista de Las Ramblas, em Barcelona, tendo mostrado o seu apoio a todos os familiares e amigos das vítimas.

"Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o meu apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas", escreveu Ronaldo na sua conta no Twitter.

Além da mensagem de Ronaldo, já surgiram outras envolvendo figuras do mundo desportivo, tais como o piloto espanhol de Fórmula 1, Fernando Alonso, bem como os clubes de futebol Barcelona, Espanyol e Real Madrid, entre outros, que mandaram mensagens de solidariedade.