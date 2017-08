Incêndios

O Exército tem hoje no terreno 467 militares, 111 viaturas e três máquinas de rasto no apoio ao combate aos incêndios, confecionando, diariamente, 1.000 refeições em cozinhas de campanha nas localidades de Vila de Rei e Mação.

Em comunicado, no qual faz o ponto da situação do apoio no combate aos incêndios, o Exército refere que, no âmbito da colaboração em missões de proteção civil, o Exército tem empenhados no dia de hoje no "apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a diversos municípios, um total de 467 militares, 111 viaturas e três máquinas de rasto".

O Exército tem, assim, no terreno 59 patrulhas que "exercem ações de vigilância em 11 áreas de patrulhamento nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Leiria, Lisboa e Faro".