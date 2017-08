Actualidade

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, prometeu hoje que vai deixar o esconderijo onde vive após o anúncio da data das próximas eleições gerais, na sequência de um encontro com o Presidente moçambicano no passado dia 06 de agosto.

Naquela que foi a primeira declaração pública após o encontro com Filipe Nyusi, o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) explicou que foram "desencalhados" pormenores que estavam a bloquear as negociações de paz, sobretudo no que respeita à descentralização e enquadramento do braço armado do partido no exército.

"Eu escolhi o lugar da reunião na Gorongosa, porque domino isto, apesar de as posições [militares] estatais permanecerem" disse à Lusa por telefone o líder do maior partido da oposição em Moçambique, vincando que foram necessários mais de dois meses de aproximação e construção da confiança para a concretização do encontro, que foi mantido em secreto pelo Governo e a Renamo.