Barcelona/Ataque

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse hoje à Lusa que os serviços consulares em Barcelona estão em contacto com as autoridades espanholas, mas não há ainda informação sobre eventuais vítimas portuguesas do ataque hoje perpetrado na cidade.

"Os serviços consulares portugueses estão em contacto com as autoridades policiais espanholas. Como se sabe, este ataque - tudo leva a crer, ataque terrorista - ocorreu muito junto aos serviços consulares e tem sido difícil o próprio trabalho consular", explicou José Luís Carneiro.

"Até ao momento, não é possível ainda referir a existência ou não de portugueses [entre as vítimas], todas as informações são muito prematuras", indicou o governante, acrescentando: "Vamos continuar a acompanhar, em diálogo com os serviços consulares, as informações que forem sendo disponibilizadas por parte das autoridades policiais".