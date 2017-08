Barcelona/ataque

O futebolista Gerard Piqué, o tenista Rafael Nadal e o motociclista Marc Marquez utilizaram hoje as redes sociais para expressar a sua dor e solidariedade com as vítimas do atentado terrorista de Barcelona.

"Mais do que nunca todos juntos contra este ataque contra a nossa cidade. Todo o meu apoio aos afetados por esta barbárie", escreveu o central do FC Barcelona na sua conta pessoal do Twitter.

Já Rafael Nadal, que se encontra em Cincinnati, nos Estados Unidos, para disputar o 'masters 1.000', assumiu estar "destroçado" com os acontecimentos de Barcelona e expressou "todo o apoio às famílias das vítimas e à cidade".