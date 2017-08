Barcelona/ataque

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, enviaram hoje uma mensagem conjunta ao chefe do executivo espanhol e ao rei de Espanha manifestando "total solidariedade" e condenando o "ato terrorista" de Barcelona.

"A notícia do atentado ocorrido esta tarde em Barcelona, do qual resultaram vários mortos e feridos, provocou grande choque e consternação em todo o Povo português", pode ler-se na mensagem publicada na página da Internet da Presidência da República e assinada por Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

As duas principais figuras do Estado português manifestam "a total solidariedade de Portugal inteiro para com o nosso Povo irmão de Espanha", mas também a "mais clara condenação por este ato terrorista".