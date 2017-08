LE

Hafnarfjordur, Islândia, 17 ago Lusa - O Sporting de Braga ficou hoje mais perto do apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa dos islandeses do FH Hafnarfjordur por 2-1, em jogo da primeira mão do 'play-off'.

Os 'arsenalistas' não se livraram de um susto, quando, aos 39 minutos, Halldor Bjornsson adiantou a equipa islandesa, mas deram a volta na segunda metade da partida, com golos de Paulinho, aos 62, e de Stojiljkovic, aos 79.

O encontro da segunda mão está agendado para o próximo dia 24 de agosto, em Braga.