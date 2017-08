Incêndios

A autoestrada do Norte (A1) reabriu ao trânsito no distrito de Aveiro cerca das 21:00, depois de ter estado encerrada mais de cinco horas, devido a um incêndio que lavrava naquela zona, disse fonte da GNR.

A via esteve encerrada nos dois sentidos entre os nós de Albergaria-a-Velha e Aveiro Sul, em Oiã, desde as 15:25, por causa de um fogo que deflagrou na zona de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro, às 13:52.

O incêndio, que chegou a ter quatro frentes ativas, era pelas 21:15 uma das seis ocorrências de fogo classificadas como importantes, na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.