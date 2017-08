Barcelona/Ataque

O primeiro-ministro disse hoje que até agora não existe "nenhum indicador" que justifique alteração do "nível de risco" em Portugal depois do ataque em Barcelona e adiantou que o Governo não tem conhecimento de portugueses entre as vítimas.

"Os nossos serviços têm estado em contacto com as autoridades espanholas e até ao momento não há nenhum indicador que justifique alteração do nível de risco por parte do país", afirmou o chefe do executivo, António Costa, em declarações aos jornalistas em Castanheira de Pera.

Questionado sobre se entre as 13 vítimas mortais e os 80 feridos já confirmados no ataque terrorista em Barcelona existe algum português, António Costa disse que, "até agora", o Governo não tem "qualquer indicação" nesse sentido.