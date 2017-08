Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o Governo está preparado para arrancar com o projeto piloto de realização do cadastro no território afetado pelos incêndios de Pedrógão Grande e de Góis.

"Já estamos preparados para arrancar, neste território, com o projeto piloto da realização do cadastro", realçou António Costa, que falava aos jornalistas em Castanheira de Pera, após mais uma reunião com os presidentes dos sete municípios afetados pelos dois grandes incêndios de junho de Pedrógão Grande e de Góis.

Segundo o líder do executivo, o cadastro "é uma medida estrutural e estruturante para a reforma da floresta".