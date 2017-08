Barcelona/ataque

O futebolista argentino Lionel Messi solidarizou-se com as vítimas do atentado de hoje em Barcelona, que provocou 13 mortos e dezenas de feridos, e enviou uma mensagem aos terroristas: "não nos vamos render."

"Somos muitos mais os que queremos viver neste mundo em paz, sem ódio e em que o respeito e a tolerância sejam as bases da convivência", escreveu Messi na sua conta do Instagram.

O jogador argentino enviou as suas condolências e todo o apoio "às famílias e aos amigos das vítimas do terrível atentado na amada Barcelona", tal como os seus colegas de equipa Gerard Piqué e Andrés Iniesta, que o fizeram através das respetivas contas do Twitter.