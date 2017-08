Incêndios

No concelho de Gavião, distrito de Portalegre, os bombeiros tentam esta noite impedir que as chamas atinjam as aldeias da Torre Cimeira e Torre Fundeira e obriguem a retirar os habitantes, disse à Lusa o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, pelas 23:30, o presidente da Câmara Municipal de Gavião, José Pio (PS), referiu que neste momento existem no concelho "muitas frentes ativas", sendo que a maior preocupação dos bombeiros é na freguesia de Belver, mais concretamente nas aldeias da Torre Cimeira e da Torre Fundeira.

"Neste momento não podemos dizer que existam povoações em risco, mas continua a existir alguma perigosidade nas localidade da Torre Cimeira e da Torre Fundeira", apontou o autarca, ressalvando que os bombeiros "estão a fazer tudo por tudo" para que a situação fique resolvida durante a madrugada e que não seja necessário evacuar as duas aldeias.