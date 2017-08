Incêndios

A autoestrada da Beira Interior (A23) continua esta noite cortada entre o nó de Mouriscas e o de Mação, no distrito de Santarém, devido ao incêndio que lavra na região, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a GNR, a A23, que foi novamente fechada ao trânsito às 16:50 de quinta-feira, continuava às 00:30 de hoje interditada nos dois sentidos, enquanto as duas estradas nacionais no distrito de Santarém, 244-3, entre Louriceira e Serra, e 244, entre Mação e Chão Codes, foram reabertas.

Segundo a mesma fonte, às 00:30 de hoje todas as outras estradas e autoestradas que foram parcialmente cortadas ao trânsito, estavam já abertas à circulação