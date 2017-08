Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que decreta hoje dia de Luto Nacional, em memória das vítimas do acidente no Funchal, segunda a página da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República promulgou esta noite, em Castanheira de Pera, o diploma do Governo que decreta Luto Nacional esta sexta-feira, dia 18/8, em memória das vítimas do acidente no Funchal", lê-se na mensagem.

O Governo decretou dia de Luto Nacional "pela perda irreparável de vidas humanas" na queda de uma árvore no Largo da Fonte, nas festividades de Nossa Senhora do Monte, na Madeira.