Barcelona/Ataque

O Conselho de Segurança da ONU condenou na quinta-feira o "bárbaro e cobarde ataque terrorista" perpetrado em Barcelona, em que pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

Num comunicado em nome dos 15 países membros, o Conselho de Segurança expressou as suas condolências às famílias das vítimas e ao Governo de Espanha, e desejou rápida recuperação aos feridos.

O organismo expressou também a sua solidariedade com a luta de Espanha contra o terrorismo e instou todos os países a cooperarem com as autoridades espanholas para levar os responsáveis à justiça.