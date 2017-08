Barcelona/Ataque

O Congresso e Senado espanhol, a Generalitat catalã e a Câmara Municipal de Barcelona convocaram um minuto de silêncio para o meio-dia de hoje, em rejeição ao atentado em Barcelona que matou 13 pessoas e feriu uma centena.

O rei e o presidente do Governo, Mariano Rajoy, vão participar no minuto de silêncio que acontece ao meio-dia na Plaza de Catalunya em Barcelona contra o atentado nas Ramblas.

O ato será acompanhado pelo presidente da Generalitat da Catalunha, Carles Puigdemont, e pela presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, a que se junta também o secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, e o do Ciudadanos, Albert Rivera.