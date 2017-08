Barcelona/Ataque

Os governos das Filipinas, Malásia e Indonésia condenaram hoje o atentado em Barcelona, onde 13 pessoas morreram e uma centena ficou ferida, na tarde de quinta-feira.

"As Filipinas condenam nos termos mais fortes o terrível ato de terror perpetrado por extremistas contra homens, mulheres e crianças inocentes em Barcelona", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros filipino, Alan Peter Cayetano, em comunicado.

"Solidarizamo-nos com o povo da Catalunha e de toda a Espanha e do resto do mundo, enquanto lutamos contra este flagelo comum", acrescentou.