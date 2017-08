Barcelona/Ataque

O Governo da Coreia do Sul condenou hoje o atentado no centro de Barcelona que causou pelo menos 13 mortos e uma centena de feridos, e expressou apoio às vítimas e famílias.

"O Governo da Coreia do Sul quer expressar a sua comoção e raiva perante as vítimas inocentes causadas pelo brutal atentado terrorista na zona turística do centro da cidade de Barcelona", no nordeste de Espanha, indicou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano.

O Executivo do Presidente Moon Jae-in "deseja enviar as suas orações às vítimas deste ataque terrorista e expressar as suas profundas condolências e simpatia às famílias dos afetados e ao povo espanhol", acrescentou.