Actualidade

Os norte-americanos Beach House regressam hoje a Portugal e fecham o palco principal do terceiro dia do festival de Música Vodafone Paredes de Coura, por onde passam antes os Japandroids, Badbadnotgood, Young Fathers e Bruno Pernadas.

A dupla norte-americana, formada em 2004, em Baltimore, pela francesa Victoria Legrand (vocalista) e pelo americano Alex Scally (quitarrista), regressa a Portugal e, ao terceiro dia da 25.ª edição do Paredes de Coura, sobe ao Palco Vodafone pelas 00:45, depois de ter apresentado o último disco: "Depression Cherry" em Lisboa e no Porto, em 2015.

Antes de Paredes de Coura receber os Beach House, estão em palco, a partir das 23:15, os Japandroids, oriundos de Vancouver, no Canadá, com o seu álbum novo "Near To The Wild Heart Of Life", um trabalho que pôs fim a um silêncio de quase cinco anos.