Incêndios

A Direção Geral da Saúde (DGS) alertou para os riscos associados à exposição ao fumo causado pelos incêndios florestais, que têm assolado o país, e pediu à população que se mantenha em casa.

"O fumo proveniente dos incêndios possui elevados níveis de partículas e toxinas que podem ter efeitos nocivos a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico, entre outros. Os principais sintomas incluem irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse persistente, sensação de falta de ar, dor ou aperto no peito e fadiga", escreve a DGS numa nota informativa.

A Direção Geral da Saúde recomenda que se evite a exposição ao fumo, devendo as pessoas manterem-se em casa, com janelas e portas fechadas, em ambiente fresco, e se possível ligarem o ar condicionado para fazer a circulação do ar.