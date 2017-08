Actualidade

A Coreia do Norte alertou hoje que as controversas manobras militares conjuntas, na próxima semana, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos podem ser uma "catástrofe" para a Ásia Oriental em temos de segurança.

Os exercícios anuais "Ulchi Freedom Guardian", que arrancam na segunda-feira, "vão aproximar ainda mais a atual situação da península coreana da catástrofe", indicou Pyongyang, numa breve nota divulgada pela agência oficial norte-coreana KCNA.

Todos os anos, na penúltima semana de agosto, os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizam em território sul-coreano estas manobras conjuntas, que incluem a maior simulação computorizada do mundo e implicam o destacamento de dezenas de milhares de efetivos.