As bolsas europeias estão hoje a abrir em queda, com as praças de Madrid, Paris e Milão a perder cerca de 1% na abertura no dia seguinte aos atentados terroristas na Catalunha, em Espanha, adiantam as agências internacionais.

O principal indicador da bolsa espanhola, o IBEX 35, abriu a cair 0,99%, caindo da fasquia dos 10.400 pontos para 10.340,4 pontos.

Também a praça de Milão abriu em perda, a cair 0,99%, situando-se nos 21.572,43 pontos.