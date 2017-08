Incêndios

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um agricultor de 49 anos, com antecedentes criminais, que é suspeito de ter ateado dois incêndios florestais na terça-feira, no concelho de Resende, no distrito de Viseu.

Em comunicado, a PJ refere que o homem já tinha sido detido pelo mesmo tipo de crime no ano passado e que "terá ateado estes fogos com recurso a fósforos quando circulava num ciclomotor".

Segundo a PJ, a detenção foi o culminar de diligências desenvolvidas "na sequência da deflagração de incêndios em zona florestal, contígua a zona urbana, na localidade de Ramires".