A produção de cereais de outono/inverno deverá registar uma "diminuição generalizada", devido à seca, mas para o tomate as previsões são positivas, como para a vinha, a batata de regadio e os pomares, segundo o INE.

As previsões agrícolas, em 31 de julho, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), apontam para uma diminuição generalizada na produção de cereais de outono/inverno, de 20% em termos gerais, face a 2016, "consequência das condições adversas (temperaturas muito elevadas e baixos teores de humidade do solo) em que decorreram grande parte do ciclo cultural".

No tomate para a indústria, as perspetivas apontadas são de "uma boa campanha", prevendo o INE um aumento da produtividade, que deverá rondar as 94 toneladas por hectare, ou seja, mais 5% face a 2016.