Seca

As condições meteorológicas permitiram a realização dos trabalhos agrícolas, mas em algumas explorações a água disponível é insuficiente para as necessidades de culturas no Alentejo, como vinha e olival, ou para dar de beber aos animais, refere o INE.

O estado do tempo em julho permitiu que "todos os trabalhos agrícolas se realizassem sem problemas, tendo ainda beneficiado o desenvolvimento da maioria das culturas de regadio", aponta o Instituto Nacional de Estatística (INE), nas previsões agrícolas hoje divulgadas.

No entanto, realça, "verificaram-se situações em que os recursos hídricos disponíveis nas explorações são manifestamente insuficientes para fazer face às necessidades das culturas, nomeadamente no caso de vinhas e olivais no Alentejo", os quais em regime de sequeiro também apresentam já sintomas de 'stress' hídrico.