Madeira

O Ministério Público vedou hoje o local onde caiu a árvore que matou 13 pessoas, no Largo da Fonte, Funchal, o que implicou a suspensão imediata das peritagens que decorriam a pedido da Câmara Municipal.

"Com vista a garantir a recolha das provas e assegurar a sua integridade foi determinado que o local fique sob vigilância da PSP, só sendo permitido o acesso mediante autorização escrita do Ministério Público", lê-se numa nota publicada no site da Procuradoria da Comarca da Madeira.

O procurador-coordenador da Comarca da Madeira, Nuno Gonçalves, explicou, no entanto, à agência Lusa que o Ministério Público permitiu a deslocação ao local dos técnicos indicados pelo município e pela diocese do Funchal e garantiu que os elementos por estes recolhidos "não vão ser ignorados".