Incêndios

O primeiro-ministro anunciou hoje que será determinado que os bombeiros tenham dois dias de descanso por cada dia de combate aos incêndios durante a declaração de calamidade, uma "forma simbólica" de agradecimento e compensação pelo seu esforço.

A Liga de Bombeiros Portugueses vai fazer um apelo a todas as associações de bombeiros voluntários para que reforcem as equipas de combate aos incêndios durante o período da declaração de calamidade pública com efeitos preventivos, decretada entre as 14:00 de hoje e as 24:00 de segunda-feira, em cerca de 155 concelhos do país das zonas centro e interior norte do país, anunciou também o primeiro-ministro.

"Para apoiar este esforço acrescido, a declaração de calamidade recorrerá a uma figura prevista na lei que nos permite determinar a dispensa de trabalho [dos bombeiros] não só no período de empenhamento no dispositivo como nos dias subsequentes", afirmou o chefe do executivo.