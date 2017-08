Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que a declaração de calamidade pública com efeitos preventivos em vigor até segunda-feira às 24:00 proíbe a utilização de fogo-de-artifício ou de qualquer outro material pirotécnico.

"Esta declaração contém ainda a proibição absoluta de utilização de fogo-de-artifício ou qualquer outro elemento pirotécnico habitualmente utilizado nas festas populares que têm lugar nesta época do ano", afirmou António Costa, em conferência de imprensa na residência oficial de São Bento, em Lisboa.

A declaração de calamidade pública com efeitos preventivos vigente entre as 14:00 de hoje e as 24:00 de segunda-feira, em cerca de 155 concelhos do país das zonas centro e interior norte do país, aciona "todos os planos emergência de âmbito distrital e municipal dos concelhos abrangidos", revelou ainda o chefe de Governo.