O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, disse hoje que a equipa vai querer retificar a última derrota e lutar pelos "três pontos" com o Sporting, na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.

Os vimaranenses saíram derrotados por 3-0 do reduto do Estoril-Praia, na segunda jornada, e ficaram ainda com dois elementos da defesa indisponíveis para a receção aos 'leões' - Josué e Vigário foram expulsos -, mas o técnico vitoriano prometeu uma equipa "forte", "destemida" e preparada para dar uma "resposta muito boa" perante o seu "público".

"Há uma coisa a que estamos habituados: é que, nos momentos negativos, normalmente reagimos. É isso que vamos fazer amanhã [sábado]. Não ficámos satisfeitos com o jogo e o resultado da última jornada, mas já estamos focados e preparados para a próxima", adiantou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 18:15 de sábado.