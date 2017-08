Espanha/Ataques

A frase da mulher não lhe sai da cabeça: "Estão a matar pessoas lá fora". Depois de assistir ao pós-atentado de quinta-feira em Barcelona desde o quarto de hotel, Jorge Humberto Bastos sente que está "a acordar de um pesadelo".

Jorge e a mulher, Sofia Silva, estão de férias em Barcelona desde terça-feira.

Na quinta-feira, depois de passarem pelo mercado de La Boqueria, junto às Ramblas, decidiram escapar ao calor intenso no quarto do hotel, cuja varanda dá para o mosaico de Joan Miró, precisamente no meio de uma das mais movimentadas vias do país.