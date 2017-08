Incêndios

A Autoestrada da Beira Interior (A23) foi hoje cortada, pelas 13:55, entre o nó de Mouriscas e o nó de Mação, no distrito de Santarém, devido ao incêndio que lavra na região, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a GNR, a A23 está interdita ao trânsito nos dois sentidos, por causa do incêndio que deflagrou quarta-feira no concelho de Mação.

Além da A23 está cortada a Estrada Nacional 3 entre Penhascoso (concelho de Mação) e Mouriscas desde as 15:45.