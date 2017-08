Espanha/Ataques

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz hoje pelas 20:30, no Algarve, uma declaração sobre o ataque terrorista que ocorreu na quinta-feira em Barcelona e que provocou 13 vítimas mortais, entre as quais uma portuguesa.

De acordo com fonte da Presidência da República, o chefe de Estado falará na Junta de Freguesia de Almancil, no concelho de Loulé.

Ao final da manhã, numa declaração à Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que já falou telefonicamente com o filho da portuguesa que morreu na sequência do ataque em Barcelona, e que é também pai da jovem que está desaparecida, exprimindo as suas "condolências pessoais".