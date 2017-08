Actualidade

Jorge Jesus disse hoje que está a trabalhar para arranjar o melhor parceiro para o holandês Bas Dost e sublinhou que o plantel de futebol precisa de assimilar as suas ideias para traduzir as oportunidades em golos.

"Os processos e as ideias da equipa não se conseguem adquirir com tanta facilidade de um momento para o outro. Falta a forma dos jogadores. Falta trazer a equipa ofensivamente para um patamar superior e as individualidades de alguns jogadores", começou por explicar, justificando: "Andamos à procura de jogadores que combinem com o Bas Dost. Essa é a minha função."

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado diante do Vitória de Guimarães, da terceira jornada da I Liga, Jorge Jesus elogiou o conjunto liderado por Pedro Martins e lembrou a dificuldade acrescida de jogar no estádio dos minhotos.