Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje um minuto de silêncio nos jogos da terceira jornada das I e II ligas, em homenagem às 13 vítimas mortais da queda de uma árvore na Madeira.

Um carvalho de grande porte e com 200 anos caiu na terça-feira, Dia da Assunção de Nossa Senhora, também conhecido por Dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região Autónoma da Madeira, no Largo da Fonte, no Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão, causando 13 mortos e 49 feridos, sete dos quais estão hospitalizados.

Oito das vítimas mortais são do sexo feminino e cinco do masculino, sendo uma criança de um ano e as restantes com idades entre os 28 e 59 anos. Uma mulher francesa e outra húngara figuram entre os mortos.