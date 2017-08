Incêndios

Os concelhos de Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, no Alto Minho, são exceção na proibição de lançamento de fogo-de-artifício até à próxima segunda-feira hoje decretada pelo Governo.

Estas exceções estão previstas no despacho conjunto do primeiro-ministro e da ministra da Administração Interna que declarou calamidade pública para este fim de semana para prevenir incêndios face à esperada subida das temperaturas.

Os restantes oito concelhos do distrito de Viana do Castelo - Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Valença - estão abrangidos pela medida decretada "face ao risco de incêndio extremamente elevado previsto para os próximos dias", lê-se no documento governamental.