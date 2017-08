Actualidade

Steve Bannon, conselheiro estratégico do Presidente norte-americano, Donald Trump, deixa hoje a Casa Branca, anunciou a administração norte-americana após várias semanas de especulações sobre o destino da polémica figura.

"O secretário-geral da Casa Branca, John Kelly, e Steve Bannon chegaram a acordo sobre o facto de que hoje seria o último dia de Steve", indicou Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca.

O diário The New York Times noticiou hoje, citando colaboradores do Presidente norte-americano, que Trump iria demitir Steve Bannon, antigo chefe de redação do 'site' Breitbart, que transformou numa das plataformas favoritas da extrema-direita norte-americana, por este ter alimentado várias fugas de informação para prejudicar fações rivais dentro da Casa Branca.