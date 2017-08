Actualidade

O médio William Carvalho está lesionado e é a principal ausência da convocatória do Sporting para a deslocação ao Minho, onde vai defrontar o Vitória de Guimarães, em jogo da terceira jornada referente à I Liga de futebol.

O internacional português falha o encontro diante dos vimaranenses devido a uma mialgia na face anterior da coxa direita, sofrida no treino da manhã de terça-feira, segundo revelou hoje o treinador dos 'leões', Jorge Jesus.

De resto, face à última convocatória para o 'play-off' da Liga dos Campeões diante do Steaua de Bucareste (0-0), destaque para a primeira aparição do sérvio Petrovic nos convocados e para a troca do central Tobias Figueiredo pelo compatriota André Pinto.