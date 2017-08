Incêndios

O aumento do nível de prontidão das equipas de resposta de comunicações e energia e a proibição de tratores e máquinas nos espaços rurais estão entre as medidas preventivas da declaração de calamidade pública em vigor até segunda-feira.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha revelado hoje ao início da tarde as principais medidas da declaração de calamidade pública, com efeitos preventivos, ativada entre 14:00 de hoje e as 24:00 de segunda-feira, em cerca de metade dos concelhos do país face ao risco de incêndio extremamente elevado.

Entre outras medidas, irá ser feito o reforço de todos os meios disponíveis para os incêndios, com o aumento de 40 para 140 de patrulhas de vigilância e dissuasão das Forças Armadas, mais 150 da GNR e dois meios aéreos, e da proibição de utilizar fogo-de-artifício ou de qualquer outro material pirotécnico.