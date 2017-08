Incêndios

Os quatro incêndios com particular relevo que lavravam hoje ao final da tarde mobilizavam um total de 1.234 operacionais, apoiados por 371 veículos e 18 meios aéreos, informou a Proteção Civil, mantendo-se o alerta "laranja" para todo o país.

Segundo a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, num ponto de situação às 19:00, das 11 ocorrências "em curso" no país assumiam "especial relevância" os incêndios em Mação (distrito de Santarém), Gavião (Portalegre), Vieira do Minho (Braga) e Gouveia (Guarda).

Os meios operacionais concentravam-se principalmente no combate às chamas nos sinistros de Mação, com 778 operacionais, 228 viaturas e oito meios aéreos, e de Gavião, com 324 efetivos, 107 veículos e cinco aeronaves.