Actualidade

O treinador de futebol do Benfica informou hoje que o médio Fejsa é baixa para a receção deste sábado ao Belenenses, mas disse que os 'encarnados' vão apresentar-se na máxima força e determinados em conquistar os três pontos.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira jornada da I Liga, Rui Vitória reconheceu que o Belenenses virá à Luz para complicar a vida do Benfica, salientando que não acredita nas palavras de Domingos Paciência, quando referiu que o encontro com os 'encarnados' seria o mais fácil dos 'azuis' do ciclo de quatro que iriam ter.

"Respeitamos o adversário, que nos vai querer complicar a vida, mas, como é natural, vamos querer ganhar. Domingos disse isso com intensão de dizer que a responsabilidade seria muito mais nossa do que do Belenenses. Todos sabemos que se um treinador fizer isso está no caminho errado, porque não é fácil jogar no Estádio da Luz", começou por dizer.