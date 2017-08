Espanha/Ataques

Os pais da jovem portuguesa dada como desaparecida em Barcelona, na quinta-feira, foram chamados pelas autoridades espanholas para verificarem a identidade de uma das vítimas no Instituto Forense, disse hoje à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"As autoridades espanholas acabam de chamar os pais da jovem que até agora não se tinha encontrado, para o Instituto Forense, no sentido de verificarem, se no conjunto das vítimas mortais, se encontra essa jovem", afirmou José Luís Carneiro.

O governante afirmou que está confirmada uma morte, de uma mulher, de 74 anos, que residia na área da Grande Lisboa, avó da jovem ainda dada como desaparecida.