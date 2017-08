Espanha/Ataques

O Presidente da República voltou hoje a transmitir a sua solidariedade para com a família da portuguesa que morreu no ataque terrorista que ocorreu quinta-feira em Barcelona, sublinhando o "momento doloroso" por que está a passar.

"Queria exprimir a essa família, e já tive ocasião de o fazer, falei ao longo do dia, até há minutos, com um dos membros da família que foi de propósito a Barcelona neste momento doloroso e tive ocasião de lhe dizer o que está no coração de todos os portugueses, como nós o acompanhamos, a ele e a sua mulher, neste momento doloroso", afirmou o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração aos jornalistas, no Algarve.

Uma portuguesa de 74 anos, que residia na área da Grande Lisboa, foi uma das 13 vítimas mortais do ataque terrorista que ocorreu na quinta-feira em Barcelona.