Incêndios

A Autoestrada da Beira Interior (A23), que esteve fechada ao trânsito, entre o nó de Mouriscas e o nó de Mação, distrito de Santarém, devido ao incêndio na região, já foi reaberta, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a GNR, a A23 "foi completamente reaberta desde as 19:25", depois de ter estado, desde as 13:55, fechada ao trânsito nos dois sentidos, por causa do incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Mação.

Às 22:00 mantinham-se ainda fechadas no concelho a EN3-12, entre Mação e Ortiga, e a EN 244 que liga Mação a Belver, disse à Lusa o oficial à "sala de situação" do Comando da GNR de Santarém Capitão Canatário.