Incêndios

Várias aldeias do concelho de Gavião, distrito de Portalegre, continuavam hoje à noite ameaçadas pelo fogo, que lavra no município desde quinta-feira, apesar do "esforço titânico" dos bombeiros, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, José Pio.

Atalaia, Degracia, Cadafaz, Belver e Arriacha são algumas das povoações que nas últimas horas mais preocupações tem dado aos 482 operacionais, apoiados por 161 meios terrestres, que combatiam as chamas no concelho de Gavião, pelas 23:30.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Gavião, José Pio, referiu que a situação no município "ainda é muito grave" e que deseja que "a humidade da noite possa ajudar os bombeiros a dominar o incêndio".