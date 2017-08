Incêndios

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, quer ver reconhecido o Estado de Calamidade Pública no concelho onde o incêndio que lavra desde terça-feira está esta noite preocupante nas localidades de Ortiga e Vale de Abelha.

O abrandamento noturno da força do incêndio que lavra no concelho desde terça-feira à noite não descansa o presidente do concelho onde "ontem [quinta-feira] a situação também melhorou à noite e hoje de manhã", mas, durante a tarde, o fogo "reatou ainda com mais força", afirmou Vasco Estrela.

"Estamos a chegar ao nosso limite e já não há muito por onde arder", afirmou o autarca à Lusa, estimando que as chamas tenham já consumido "entre nove a 10 mil hectares de floresta", a somar aos "18 mil que já tinham ardido há duas semanas" e que deixam Mação com 80% da área do concelho queimada.