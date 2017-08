Incêndios

As Forças Armadas vão reforçar até segunda-feira com mais mil operacionais e dois meios aéreos as ações de patrulhamento e dissuasão dos principais incêndios que lavram no país, segundo o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

"Em virtude da previsão de agravamento das condições meteorológicas, o número de militares a empenhar em reforço às ações de patrulhamento e dissuasão será reforçado em mais cerca de 1000 operacionais e dois meios aéreos entre 18 e 21 de agosto", adianta o EMGFA em comunicado.

Esta decisão surgiu após uma reunião dos agentes de Proteção Civil (ANPC, ICNF GNR, PSP, Marinha, Exército e Força Aérea) sobre o empenhamento excecional de recursos militares, humanos e materiais, no âmbito das medidas preventivas anunciadas pelo Governo para fazer face ao estado de calamidade preventiva.