Actualidade

O primeiro-ministro garantiu hoje, em entrevista ao jornal Expresso, que serão apuradas responsabilidades em relação a Pedrógão Grande, mas insistiu que a tragédia em que 64 pessoas morreram "não é o padrão" no desempenho da proteção civil.

"O que aconteceu em Pedrógão é um fenómeno único na sua dimensão de tragédia humana, que nos marcará para sempre. Felizmente, não é o padrão de avaliação do desempenho do nosso sistema de proteção civil. Não posso dizer que um sistema que extingue 81% dos incêndios em menos de 90 minutos não funciona", pode ler-se numa entrevista publicada hoje.

Defendendo a decisão de manter as suas férias uma semana depois do incêndio, Costa argumentou que "no exercício de funções executivas há boas e más notícias": "É tão absurdo achar que é mérito do Governo a vitória do Festival da Eurovisão como achar que é demérito do Governo não evitar um fenómeno natural".