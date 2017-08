Venezuela

Os Estados Unidos condenaram, na sexta-feira, a decisão da Assembleia Constituinte da Venezuela de assumir as competências do parlamento e vão usar "o peso" do poder económico e diplomático para restaurar a democracia no país.

"Enquanto o regime de [Presidente venezuelano, Nicolás] Maduro continuar a comportar-se como uma ditadura autoritária, estamos na disposição de usar todo o peso do poder económico e diplomático norte-americano para apoiar o povo venezuelano, na tentativa de restaurar a democracia" na Venezuela, afirmou, em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano

A Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, condenou "a apropriação de poderes legislativos pela ilegítima Assembleia Constituinte" que pretende substituir a Assembleia Nacional (parlamento) "democraticamente eleita, por um comité autoritário que opera acima da lei".